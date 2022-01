Vierchwod: “Non bisogna sottovalutare la Juventus, anche in ottica scudetto”

Pietro Vierchowod si è detto convinto che la Juventus di Massimiliano Allegri non sia ancora del tutto fuori dai giochi scudetto

"Quando un giocatore fa certe dichiarazioni, vuol dire che è possibilista. Tutti i grandi giocatori hanno ambizioni di andare in grandi squadre. La Fiorentina è una buona squadra e non ha l'opportunità di vincere subito, lui invece vuole vincere e se ha l'opportunità di andare dove può farlo non c'è nulla di male. Il giocatore non ha detto nulla di male, poi è normale che abbia ambizioni. Un grande giocatore vuole vincere".