Bobo Tv, Vieri: “Io lasciato solo senza preavviso, ho agito da professionista. Con Adani…”

"3 giorni dopo a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto. Sento parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei 3 amici mi hanno lasciato solo"

"Ho pensato di non fare la diretta, però chi mi era vicino mi ha fatto capire che la BoboTV ha il mio nome, che c'erano persone in PLB World che avevano prenotato per godersi una serata in compagnia o che avevano fatto l'abbonamento al canale, quindi mi sono convinto, nonostante l'umore, ad andare in onda con il sorriso ripartendo da zero. Era giusto così, perché i professionisti si comportano in questo modo. Buona serata"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.