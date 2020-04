Vieri: “Futuro da allenatore? Sono giovane, vediamo. Io e la bella vita? Per me era normale…”

Intervenuto in diretta Instagram con Pierluigi Pardo, Christian Vieri ha risposto così alla domanda su Cassano:

“Aveva grandissime qualità, lo capivi quando ci giocavi insieme, lì capivi quanto era forte. Fa parte della vita di un giocatore, c’è chi ha fatto di più e chi ha fatto di meno di quanto si aspettava. Comunque ha giocato in Roma, Inter, Milan, Real Madrid”.

STEREOTIPO – “Io ero maniacale negli allenamenti. Bella vita? Cosa vuol dire, solo perché andavo in Sardegna o a Milano Marittima. A quei tempi c’era solo la carta stampata e inventavano tante cose. Altrimenti non sarei sempre stato in grado di far gol ogni domenica. Se non ti alleni e non ti prepari, non fai gol. Per me era normale uscire un mese al mare quando ero in vacanza”.

ALLENATORE – “Sono ancora giovane, non si sa ancora in futuro. Bisogna però fare i patentini, vediamo”.