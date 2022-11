Vieri: “CL, la Juve non ha giocato a calcio. L’Inter si è ripresa perché…”

«L'Inter ha dimostrato di essere più forte anche se sulla carta non doveva passare, era il girone più difficile di tutti perché c'erano Bayern e Barcellona. Secondo me Atletico Madrid e Juve hanno fatto una figuraccia. La squadra di Simeone cosa ha combinato? Non è accettabile, io sono un tifoso dell'AM, ma ha fatto malissimo. E anche la Juventus ha fatto male male». Bobo Vieri ha parlato del girone di Champions che i nerazzurri hanno superato di recente qualificandosi agli ottavi e si è soffermato anche sulla mancata qualificazione dei bianconeri, prossimi avversari della squadra di Inzaghi in campionato .

«La Juve non è riuscita a fare due passaggi di fila, non si dice che bisogna trasformare la rabbia ma giocare, la tua squadra non gioca a calcio, punto. Non è accettabile, hanno fatto tre punti, parliamo della Juventus. Ok, gli infortunati, siamo d'accordo. Ma le altre squadre hanno avuto le stesse difficoltà e vanno avanti. Inutile dire 'trasformiamo la rabbia, zitti e pedalare'. Mi viene la pelle d'oca», ha aggiunto sui bianconeri.