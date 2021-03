Vieri: “Conte tra i top, ha stravolto l’Inter. Lukaku? Conte ti fa il culo”

Il pensiero dell'ex attaccante dell'Inter Christian Vieri sull'Inter, il suo allenatore Antonio Conte e Romelu Lukaku

Christian Vieri ha commentato in diretta sul suo canale Twitch sulla BoboTV il successo dell'Inter al 'Tardini' di Parma contro la squadra di D'Aversa: "Faccio i complimenti a Conte, che in quasi due anni ha stravolto l'Inter. Non ha già vinto lo scudetto: se perde con l'Atalanta vanno a tre punti (il Milan, ndr). L'Inter è forte e ci voleva Eriksen in mezzo al campo. Lukaku è devastante, ieri ha dato una grande palla ad Alexis. Conte è tra i migliori al mondo.