Vieri: “Derby, i cambi peseranno. L’Inter ha la panchina più lunga, Inzaghi può quasi…”

In vista del derby, l'ex attaccante nerazzurro sottolinea l'importanza dei cinque cambi in gare così importanti

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri parla del derby. L'ex attaccante sottolinea quanto saranno importanti i cinque cambi. "Possono piacere o no, ma con cinque sostituzioni cambi praticamente mezza squadra: in una partita intensa ed equilibrata come credo sarà questo derby, poter far entrare gente fresca avrà un impatto forse addirittura decisivo. Quasi da studiare a tavolino: i cambi possono diventare una strategia di gioco. Anche di impostazione della partita, ad un certo punto".

"L’Inter ha la panchina più lunga, non è una gran scoperta: direi lunghissima, e non è un plus da poco per Inzaghi. Una panchina anche di peso: praticamente tutti giocatori di qualità e d’esperienza, che in partite così non conta poco. C’è più di mezzo campionato che parla: l’Inter nel secondo tempo ti cambia le partite, e le va a vincere. Il Milan in questo è più “corto”, quando ha avuto diversi infortuni si è ritrovato un po’ “tirato” e per questo il suo mercato è stato un po’ discusso. Inzaghi in teoria può quasi permettersi di sbagliarli, ma è difficile fare errori quando hai tutti sostituti giusti: se togli Lautaro e metti Sanchez non sbagli mai".