Vieri: “Inter devastante, giocatori fenomenali. Ero allo stadio ma…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così di Inter-Cagliari:

"Ero allo stadio, al 35' ho detto al mio amico di andare a casa, era già 1-0 ma aveva fatto 15 tiri in porta e non c'era partita. Sono andato a mangiare la pizza. Inter devastante, in tutti i reparti. Giocano bene bene, ha giocatori fenomenali, giocano un gran calcio, davvero fenomenali e ha una grande panchina. Sono una grande squadra, davanti Sanchez, Lautaro, Perisic, bene. Tutti bene. L'Inter giocava 3-5-2 con Conte e gioca 3-5-2, la squadra è quella"