Vieri: “L’Inter gioca bene, mi piace. Conte ha vinto uno scudetto col bel calcio”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Bobo Vieri ha detto la sua sull'Inter e sul modo di giocare

"L'Inter squadra più forte del campionato, Lukaku è l'attaccante più forte del campionato. L'Inter contro il Cagliari? Ho visto il secondo tempo, ha dominato, il Cagliari non è mai uscito dall'area. Ha giocato bene, bel calcio e a me l'Inter piace, ha giocato più partite belle che brutte. Da quando c'è Eriksen, e dal girone di ritorno, ha giocato partite bellissime, anche contro la Juventus, bel gioco, tecnica, l'Inter sta migliorando e giocando un gran calcio. Merito di Conte e di giocatori chiave, Conte ha vinto lo scudetto in un anno e mezzo, giocando un bel calcio. Eriksen lo cedono? Per me non va via".