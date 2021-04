Adani: “Conte? Inutile salire sul carro ora: scudetto grazie ad Eriksen perché…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha detto la sua sull'Inter e sul percorso di Conte

"La valutazione da fare è sul meritato: è ineccepibile, l'Inter merita questo scudetto, è cresciuta per meritarselo. Nel girone d'andata non eravamo del parere che l'Inter meritava col lavoro quello che stava ottenendo, c'erano ombre, buchi neri sul percorso di crescita che ora c'è costantemente. Lo scudetto è vinto meritatamente ma ora analizziamo il campo: sull'Inter, nelle ultime settimane, c'è un po' di equivoco tra estetica e risultato. Si va a speculare molte volte, prima dell'inizio della stagione, in tanti erano pronti a proporre Allegri, è inutile difendere ora ciò che sta facendo Conte per salire sul carro, l'analisi si fa prima e dopo, Conte condiziona in positivo il gruppo che allena, l'ambiente che rappresenta, o stai con lui o ti trascina e isola. Conte ha migliorato tutti i singoli, il collettivo, ottenuto i risultati. Conte non negozia niente, è credibile quando fa ciò che pensa. Conte ha un altro percorso che porta al risultato rispetto a De Zerbi, Bielsa e compagnia. Si può migliorare e il percorso va completato all'Inter, l'Inter deve puntare ad arrivare prima o seconda nel girone".

"L'Inter ha preso Eriksen per vederlo giocare, non come il primo anno. Eriksen e Conte sono due binari che si sono incontrati, l'Inter vincerà lo scudetto da quando entra Eriksen, non come è stato detto che ha perso lo scorso scudetto per capire come mettere Eriksen. L'Inter gioca con l'idea di Conte ma con le qualità di Eriksen e per quello vincerà lo scudetto. Conte ogni tanto lascia la palla all'avversario, è sua identità, stile, ma lui è sicuro anche quando la palla ce l'ha l'avversario. Conte dice: 'Io riposo con la palla agli avversari'. Ma l'Inter sa cosa deve fare quando ha la palla, ci sono 3/4 gol bellissimi, il gol di Bologna per esempio anche se lì ha fatto 2 azioni e mezza. Il gol del derby è bellissimo, il gol con la Juve è bellissimo, il gol con il Cagliari è stupendo. L'Inter ha il secondo attacco dietro l'Atalanta ma in Europa, se giochi così e non migliori quando sei senza palla, dentro il confronto con le squadre europee perdi protagonismo, autostima e non è detto che quell'idea basti. L'Inter sta ottenendo quello che ha meritato, non c'è equivoco. Tutta l'Inter si sacrifica, Eriksen si sacrifica, ti dà pausa, lettura, e queste cose non te le può dare Gagliardini. Eriksen? Gli era stato detto che non era funzionale, mi tolgo il cappello davanti all'uomo e al giocatore. Il giocatore fa la differenza in questa Inter, ora Eriksen è uno dei primi pensieri, lui ti ha cambiato anche quando difende".