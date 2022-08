Vieri: “L’Inter è la più forte. Ma la società ha fatto un grandissimo errore”

Intervenuto durante la Bobo Tv, Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha parlato così del mercato dei nerazzurri: "Secondo me la società ha fatto un grandissimo errore a non prendere Bremer, è il miglior difensore che c'era in Europa sul mercato: ce l'avevi, Skriniar lo ringraziavi a vita ma lo mandavi. Bremer fa il c..o a tutti gli attaccanti: l'hanno tenuto lì, grande errore, dovevano prenderlo subito. Per me l'Inter è la più forte del campionato: ha 4 attaccanti incredibili, ha perso Perisic e preso il migliore possibile.