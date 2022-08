Cassano: “Dimarco meglio di Bastoni. Io Skriniar a 60 lo cedo e vado a prendere…”

Nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano , ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Lecce: "Dall'inizio alla fine ho visto che l'Inter non ha mai avuto problemi: avevo l'impressione che facesse gol da un momento all'altro. Nel finale poteva fare 9 gol, Falcone ha parato l'impossibile: nelle prime giornate si fa fatica, bisogna entrare in forma. La cosa che mi è piaciuta di più è stata che Inzaghi non ha fatto i soliti cambi: alla fine aveva dentro tutti gli attaccanti e Mkhitaryan, tutti all'attacco.

Ha avuto coraggio: quando io vedo un allenatore che vuole vincere pur sapendo che può perdere, gli dico bravo. Questo può portarlo anche in futuro a non fare i soliti cambi. L'unico grande problema è questo: io avevo detto che speravo che i giocatori che lasciano Gasperini fossero uguali comunque. Gosens all'Atalanta era un giocatore, all'Inter è diverso. Quest'anno se l'Inter non riesce a far ingranare Gosens, può essere un grande problema: Dimarco io lo vedo meglio nei 3, anche meglio di Bastoni.

E da interista dico che se sono in questa situazione, Skriniar lo do via: quando c'è una richiesta e fai un precampionato in cui ti alleni e non ti alleni, giochi e non giochi, per 60 milioni lo darei via, poi uno da 40 lo trovi, puoi andare dal Tottenham e chiedere Romero. Bremer? Da quello che mi risulta, loro erano interessati ma non così tanto da disperarsi per averlo perso. Come con Milenkovic: se riescono a trovare la quadra con il Psg per Skriniar, Milenkovic può essere un acquisto. Io lo darei e andrei dalla Fiorentina e chiederei Milenkovic".