Vieri: “Inter molto meglio della Juve nel derby. Pensavo i bianconeri non segnassero mai”

L'ex attaccante ha detto la sua sulla gara tra nerazzurri e bianconeri e ha risposto a Cassano e Adani che hanno parlato di brutta partita

Queste le parole dell'ex attaccante di Inter e Juventus: «L'Inter è forte. Il derby d'Italia? Ho visto una bella Inter nel primo tempo. Sull'1-0 doveva anche raddoppiare. A volte mi sembra che aspettano, ho questa sensazione. La partita l'ha fatta la squadra nerazzurra. La Juve non l'ho vista bene e non so perché Chiesa resta fuori. Voi avete visto una partita brutta? Io ho visto meglio l'Inter, ma molto meglio. La Juve proprio niente. Qualche contropiede se capita, ma non bene. La squadra di Inzaghi è squadra. Andata in vantaggio e non l'ho vista male. Il primo tempo l'ho apprezzato. Meno bene nel secondo tempo. Avevo la sensazione che la Juve non potesse fare mai gol, deve fare sessanta metri per fare gol. I nerazzurri anche con una palla filtrante possono segnare, ho visto questo io».