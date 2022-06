Vieri: “Inter più forte del Milan. Lautaro indispensabile anche perché…”

Ospite ad un evento organizzato da McFit verso la "Bobo Summer Cup" di padel, Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato così della stagione disputata dall'Inter e non solo: "L’Inter come squadra è piu forte del Milan, i nerazzurri hanno sbagliato una partita a Bologna. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha giocato in Champions contro il Liverpool e ha vinto la Coppa Italia. Lautaro Martinez per l’Inter in questo momento è indispensabile.