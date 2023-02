Vieri: “Inter squadrone, molto più forte del Milan. Miglior partita di Lautaro”

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan: "Un derby triste, nel primo tempo non c'è stata partita: l'Inter doveva chiuderla già lì perché poi rischi, anche se il Milan non sta bene, di prendere gol, può succedere. Il secondo tempo è stato triste, partita bruttissima: l'Inter ha uno squadrone, doveva fare più gol perché era troppo superiore. Lautaro ha fatto la sua miglior partita all'Inter, è stra più forte del Milan, ha una panchina incredibile: deve fare di più, non può essere 13 punti dal Napoli, non esiste. E' uno squadrone e deve fare di più. Il Milan è nel suo peggior momento, nel primo tempo non ha mai passato la metà campo, non sta bene".