Vieri: “Inter stanca ma è normale. Scamacca mi piace molto, ora è pronto”

Le parole dell'ex centravanti: "Il campionato è molto divertente, ogni domenica succede qualcosa di nuovo e mancano ancora 8 partite"

Intervenuto ai microfoni di Football News 24, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Per me ci sono tre squadre in corsa. Devo dire che il campionato è molto divertente, ogni domenica succede qualcosa di nuovo e mancano ancora 8 partite. Sarà bello fino alla fine, fino all’ultima gara. L’Inter ha solo un po’ di stanchezza, ma è normale in questo periodo”.