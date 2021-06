Vieri: “L’Italia gioca un grande calcio. Secondo me andiamo in finale perché…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Galles, Bobo Vieri ha parlato della gara ai microfoni della Rai

"Sta giocando un grande calcio e dobbiamo continuare così. Dico da un po' che secondo me andiamo in finale perché ho visto tutte le partite che abbiamo fatto, noi giochiamo a calcio. Ho visto le grandi e non stanno giocando bene come stiamo giocando noi. Immobile? Voto 10, alla grande. Due partite, due gol, meglio di così".