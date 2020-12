Vieri: “Lewandowski all’Inter non farebbe i gol di Lukaku”. Cassano: “Meglio Bobo di Romelu”

Alla BoboTV si è anche parlato di Lukaku. Bobo Vieri ribadisce il suo pensiero sull’attaccante nerazzurro:

“Se Lukaku giocasse nel Bayern Monaco, farebbe i gol di Lewandowski mentre se Lewandowski fosse all’Inter, non farebbe i gol di Lukaku. In questo momento Lukaku è più devastante degli altri come Lewandowski e Benzema”. Ventola, poi, aggiunge: “Per me Lukaku è meglio di Kane”.

Interviene anche Adani: “Bravo Lukaku che ci fa venire il dubbio, nessuno mette in dubbio il suo valore e può permettersi di discutere del rendimento ma dobbiamo parlare di valori assoluti”. Cassano risponde in maniera perentoria: “Lautaro è 5 volte più forte di Lukaku, è un mix di Tevez e Aguero. Non puoi mettere Lukaku insieme a quei mostri sacri. Vieri batte Lukaku 10 a 0, gli faceva la cera a Lukaku, in 6 anni all’Inter ha fatto una barca di gol, giocava da solo. È stato il miglior centravanti della storia del calcio italiano. Per me è follia dire che Lukaku è nella top 5 al mondo. Ma perché lo United, che è una delle potenze al mondo, non ci ha puntato?”.