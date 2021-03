Vieri: “Lukaku devastante quando è in forma”. Cassano: “Carro armato ma tecnicamente…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Vieri ha parlato così del gol segnato da Lukaku contro la Repubblica Ceca

"Cosa devo dire?! Lukaku farà 1/2 gol a partita agli Europei, non puoi fermarlo quando è in condizione. Lascia stare che segna con Andorra o con quelle Nazionali, perché poi se non segni sei uno scemo. Lukaku si muove bene, il Belgio è fortissimo. Lukaku se sta bene fisicamente, allora ha il tocco bello, morbido, veloce. Se mette 4/5 kg diventa un bisonte e fa fatica, diventa macchinoso. Il mancino fa fatica a calciare di destro, noi facciamo ridere, difficilmente siamo sciolti noi mancini. Il Belgio può segnare 2 gol a partita contro chiunque all'Europeo. Se Conte resta per 5 anni, Lukaku fa 40 gol a stagione per 5 anni. Se torna in Inghilterra, inciampa e fa fatica. Lui e Lautaro sono perfetti, una coppia devastante".

"Oggi sono d'accordo con te su Lukaku, se sta bene fisicamente come adesso, gli viene tutto facile. E' ingiocabile, è un carro armato, calcia bene di destro e sinistro, si sa muovere bene. In questo momento qua è in fiducia, se sta bene fisicamente fa reparto da solo, fa la guerra, fa gol. Quando non sta bene, siccome a livello qualitativo non è come gli altri top, fa un po' di fatica. Lukaku non ha la qualità pulita della giocata, Lewandowski o Benzema non sempre stanno bene fisicamente, ma a loro basta una giocata e ce la fanno. Non ha le idee fluide e pulite, fa a sportellate, ma se non sta bene fisicamente, poi fa fatica. In Italia è devastante".