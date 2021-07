Vieri: “Lukaku tra i migliori al mondo, mi fa impazzire. Ma giocare contro Chiellini…”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Bobo Vieri è tornato sulla prestazione non sufficiente di Big Rom contro l'Italia

"A me fa impazzire Lukaku, è tra i 5-6 giocatori più forti al mondo, ma giocare contro Chiellini... Ti ammazza, ti spacca in due, non ti fa fermare la palla, ogni volta la tocchi ti entra da dietro. È il vecchio difensore di una volta".