Vieri: “C’è una cosa che bisogna insegnare ad Osimhen: farebbe 7/8 gol in più”

Christian Vieri, intervenuto alla BoboTV su Twitch, ha parlato così di Osimhen, notando un particolare sul quale deve migliorare

"Una cosa che bisogna insegnare ad Osimhen: bisogna calciare in diagonale, no. Lui calcia sempre sul primo palo. Non puoi calciare sempre sul primo palo, lì non puoi mai fare gol. Devi spostartela sulla destra e calciare in diagonale, potrebbe segnare molti gol in più. Spalletti, bisogna farlo calciare in allenamento 50 volte in diagonale. Può fare 7/8 gol in più".