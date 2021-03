Adani: “Inter prima con merito. Barella? Ragazzi, ma li avete visti de Bruyne e de Jong?”

Questa Inter potrebbe giocarsela con le big d'Europa? La risposta è no, almeno secondo Lele Adani: queste le parole dell'ex nerazzurro

DOMINANTE IN ITALIA, MA IN EUROPA... - "Inter? Non andrei a scomodare le 8 che giocano per vincere la Champions. Ieri hanno risposto Darmian, Sanchez, Eriksen, che è fra i primi tre da mettere da due anni. In Italia l'Inter ha dimostrato di poter vincere con quel calcio. Ma in Italia. Ha pagato alcune sue scelte. Se a Donetsk Eriksen gioca 11', è una scelta che paghi. Eriksen ha cambiato di nuovo l'Inter in 4 partite. La squadra non può competere con Liverpool, City e Real. L'Inter è anche dominante e sa come deve attaccare. Ma in Europa è un'altra cosa. Adesso, però, bisogna dire che giocano bene. Prima era incompleta sotto tanti aspetti e infatti meritatamente non è andata avanti in Champions League.