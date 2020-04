Vieri-Ronaldo, che aneddoti su West. Ronie: “Quando ero infortunato, Taribo veniva a casa mia e…”

Momento nostalgia tra Bobo Vieri e Ronaldo in diretta Instagram: i due hanno parlato anche di Taribo West. Vieri ha raccontato un aneddoto di un allenamento ai tempi di Lippi:

“Lippi dà le casacche ai titolari per la partitella e Taribo non ce l’aveva. Il mister poi ha detto di scaldarci di iniziare a giocare. Taribo a Lippi ha detto: ‘Mister, ma Dio mi ha detto che devo giocare’. Ca..o a me non m’ha detto niente”.

Anche Ronaldo ha raccontato un retroscena in merito al terzino nigeriano: “Quando ero infortunato, io ero disperato e facevo venire tutti quanti a casa mia, Taribo pregava in maniera incredibile. Faceva tante preghiere per me. E’ stato un periodo difficile”.