Vieri: “Sanchez è un campione, lo fermano solo gli infortuni. E non capisce un ca…o chi…”

Nell'ultima puntata della Bobo TV, Christian Vieri ha esaltato Alexis Sanchez, match winner della finale di Supercoppa Italiana

"Il suo unico problema sono gli infortuni, ma per il resto è un campione. Ha giocato nel Barcellona di 10 anni fa, e quello vuol dire tutto. Il giocatore non si discute, non stupisce quello che ha fatto. Chi dice il contrario non capisce un ca...o di calcio".