Vieri: “Conte rompe la minchia a tutti. Lukaku era sovrappeso, ma grazie a lui ora…”

Si è parlato ovviamente dello scudetto conquistato dall'Inter di Antonio Conte nell'ultima puntata della Bobo tv. Ecco il parere di Vieri

"Il simbolo dello scudetto dell'Inter è Lukaku. Complimenti ai nerazzurri, a tutti. Io penso che per vincere uno scudetto tutti devono giocare al top. La difesa dell'Inter, soprattutto nel girone di ritorno, ha dimostrato grande consapevolezza, forza, capace anche di giocare da dietro. Senza Lukaku, però, questo scudetto non lo vinci. Conte ha mandato via Icardi, che è un grande finalizzatore. Lukaku è più completo. Lui e Lautaro fra le coppie più forti d'Europa. Su Eriksen Conte è stato bravo a cambiare idea, non si è impuntato. Ha capito che aveva bisogno di più qualità in fase offensiva. Quest'anno l'Inter ha dominato il campionato. Conte è stato bravo a tenere tutti lì, è migliorato molto anche dal punto di vista del gioco. A me piace come gioca. Conte rompe la minchia a tutti, tutti i giorni. A livello fisico fa un gran lavoro. Lukaku era sovrappeso, ha perso grasso e ha messo muscoli. E ora è devastante da due anni. E' sempre nel gioco. Merito della società che ha scelto Conte. Hakimi è un altro giocatore vero".