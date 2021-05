Conte: “Abbiamo fatto cadere un regno, onori a noi e loro. Vedere i tifosi che…”

Il tecnico dell'Inter ha parlato durante il Tg 5 esaltando il lavoro della squadra che ha posto fine al regno della Juve

"Bisogna fare gli onori a un regno che cade e allo stesso tempo a chi ha fatto cadere questo regno. Siamo contenti perché non c'era niente di scontato, sapevamo sarebbe stato molto difficile ma in due anni siamo riusciti ad avvicinarci alla Juventus e a superarla in questa stagione. La soddisfazione è vedere i festeggiamenti dei tifosi e anche da parte nostra dopo la partita col Crotone. Sapevamo di aver fatto l'ultimo passo decisivo per lo scudetto".