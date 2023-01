Inter, Vieri: “Skriniar? Se non firma devi venderlo. E non mi frega un c…o di…”

Intervenuto in diretta sulla Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter ai danni dell'Empoli e non solo: "E' giusto festeggiare, ma con l'Empoli, dopo la vittoria in Supercoppa, devi vincere 4-0, non deve esserci partita. L'Inter è talmente forte che può battere le squadre anche in 10: non deve avere paura. Tu devi giocare per attaccare sempre, poteva ribaltarla senza problemi.