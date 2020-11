GdS – Inter, niente Real per Lukaku: rischia anche l’Atalanta. Skriniar e Sanchez…

Brutte notizie per Antonio Conte alla vigilia della trasferta di Champions League a Valdebebas contro il Real Madrid. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku non ci sarà a Madrid per la gara contro i Blancos, fondamentale per il prosieguo del cammino europeo degli uomini di Conte: “Lukaku non si è allenato ieri ed è a forte rischio pure per domenica a Bergamo“.

Ancora in dubbio la presenza di Alexis Sanchez, mentre torna Skriniar dopo il lungo periodo di assenza per la positività al Coronavirus: “Per Sanchez si deciderà stamattina dopo la rifinitura se portarlo quantomeno in panchina, ma le sensazioni sono positive. La nota liete per l’Inter è il recupero di Skriniar: probabile panchina, ma rientro importante”.