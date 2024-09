Bobo Vieri , ieri su DAZN, ha parlato oltre che che di Lautaro anche di Vlahovic e Lukaku che si sono affrontati nella gara tra Juve e Napoli finita 0-0. «Non solo Vlahovic ma anche Lukaku male male. Devono farsi vedere di più. Sono troppo fermi là davanti. Io quando non riuscivo a ricevere palla là davanti andavo all'indietro per toccare palla altrimenti i primi 45 minuti non tocchi un pallone. Devi andare in giro per il campo a toccare la palla, prendere un po' di fiducia, giocare con uno-due tocchi però ti devi fare vedere. Loro si sono fatti vedere troppo poco ieri», ha evidenziato.

«Vlahovic e Lukaku sono quelli che sponsorizzo di più, sono i miei due pupilli, li voglio vedere di più nel gioco. Anche il belga ieri si è visto troppo poco. Ho capito che non è in condizione ma almeno nel primo tempo due tre volte poteva andare in profondità. Lo devi fare, se vai sempre incontro è dura con il difensore sempre dietro che cerca di anticiparti, devi farti vedere di più, toccare palla, uno-due tocchi e andare in profondità. In ogni caso Vlahovic non l'avrei sostituito», ha concluso l'ex attaccante dell'Inter.