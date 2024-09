«So che è difficile pareggiare in casa della Juve, è una squadra che l'anno scorso ci ha distanziato di 18 punti e che gioca in CL. Avevo chiesto continuità di risultato. È stata una buona prestazione a livello di attenzione. Possiamo fare di più con palla in mezzo al campo, potevamo sfruttare di più situazioni sicuramente favorevoli. Avessi voluto pensare a livello difensivo avremmo messo un difensore in più, con il 3-4-2-1, ma con il 3-5-2 ammezzerei troppi giocatori ma non ha senso fare questo sistema di gioco. L'allenatore bravo è quello che si adatta ai giocatori e li mette in condizione di sviluppare delle idee. Avessimo pensato alla partita difensiva avremmo giocato con cinque difensori, invece non volevamo lasciare il pallino del gioco alla Juve. E quando lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto bene liberando Politano e Kvara», ha sottolineato il tecnico del Napoli.