Vignola: “Dybala? Non rinnovandolo la Juventus ha fatto capire che…”

Le parole dell'ex bianconero: "Il centro del progetto è ora tutto su Vlahovic, quindi a mio avviso ci sarà bisogno di una seconda punta"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della scelta dei bianconeri di non rinnovare Paulo Dybala: "Bisognerà capire quale sarà la decisione di Allegri e della dirigenza, perché non rinnovando Dybala è stato fatto capire che non c'è più bisogno del trequartista. Il centro del progetto è ora tutto su Vlahovic, quindi a mio avviso ci sarà bisogno di una seconda punta con caratteristiche diverse che possa coesistere al meglio con il serbo".