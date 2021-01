Vigorito: “Mercato? Vogliamo giovani di qualità, siamo sulla strada giusta”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Benevento, Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del presidente del club campano: “Io non ho mai cercato llorente, è stato un dei nomi detti in tv: non si punta llorente e poi si prende Gaich, saremmo schizofrenici. Vogliamo giovani di qualità per cercare di tenere la categoria e riproporli il prossimo anno. Se qualcuno non viene è sicuramente meno rispetto a tre anni fa. Siamo sulla strada giusta. Maggio da grande professionista ha accettato le scelte e ha fatto le sue riflessioni. Ci ha dato molto sul piano dell’immagine e dell’esperienza: gli abbiamo dato un pezzo del nostro cuore“.

