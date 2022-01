Mercato, Villar verso la Spagna: c’è il Celta Vigo. Tramonta l’ipotesi Inter

Il centrocampista della Roma, accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri, pare destinato a tornare in patria

Niente Inter per Gonzalo Villar: il centrocampista spagnolo, accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane, non rientra nei piani di Mourinho, e appare destinato a lasciare la Roma. Il suo futuro, secondo Il Tempo, sarà di nuovo in patria: "Villar sembra aver già preparato le valigie per tornare in Liga: il centrocampista è vicino al trasferimento in prestito al Celta Vigo".