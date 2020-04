Viola (Benevento): “Abbiamo stravinto il campionato, io fiducioso per la ripresa. La Serie A…”

Intervenuto a Sportitalia, il centrocampista del Benevento Nicolas Benito Viola ha parlato così della possibile ripresa del campionato anche di Serie B:

“Dovesse ripartire la Serie A, non ci dovrebbero essere problemi per la B. Sono abbastanza fiducioso, la salute viene prima di tutto. Il calcio deve essere un piacere e non un dovere, dovranno esserci le condizioni perché si riprenda. Abbiamo stravinto il campionato ai punti, manca ancora qualcosa faremo di tutto per portarlo a casa il prima possibile”.