Viola: “Recoba uno dei miei idoli. Lukaku mi impressiona. E questa Inter…”

Il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ha parlato a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche di Inter. Ecco alcuni stralci dell’intervista:

«Venerdì è stata una giornata incredibile. Non mi ero allenato tanto. Sono andato in campo e ho tirato il rigore. Sono tranquillo quando vado a calciare di sinistro. I portieri prima erano meno predisposti ai mancini, ora studiano. Peccato non aver vinto, ma il Torino è una gran squadra».

Lei che idoli aveva?

«Recoba, Riquelme e Redondo. Volevo fare il calciatore, viaggiavo da Taurianova a Reggio e non è poco».

Sabato l’esame Inter a San Siro. Chi la impressiona?

«Lukaku: fa la differenza. E la loro struttura fisica».