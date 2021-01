Lukaku uomo derby: 3 gol in 3 sfide contro il Milan, certezza Inter. E con Ibrahimovic…

Andrà in scena questa sera a San Siro il derby tra Coppa Italia tra Inter e Milan: sfida tra le prime due forze del campionato, un appuntamento da non fallire e che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadra. I nerazzurri, come scrive Tuttosport, si affidano ancora una volta a Romelu Lukaku. Uno che, quando incrocia i rossoneri, ha già dimostrato di sapersi esaltare.

UOMO DERBY – “Tre derby, tre gol, uno per partita. Magari Antonio Conte non sarà scaramantico, ma visto che stasera l’Inter contro il Milan si giocherà una gara a eliminazione diretta, perché non puntare fin dall’inizio su Romelu Lukaku, uno che quando vede rossonero non sbaglia un colpo? Il gigante belga, a secco nelle ultime 4 partite di campionato – un unicum nella sua esperienza nerazzurra -, è un insostituibile del tecnico che, proprio in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina del 13 gennaio lo portò in panchina per farlo rifiatare, salvo poi gettarlo nella mischia sull’1-1 al 24′ della ripresa e avere da lui il gol qualificazione all’ultimo istante dei supplementari. Stasera, però, Lukaku dovrebbe partire dall’inizio“.

SFIDA TRA GIGANTI – “Di fronte ci sarà quello Zlatan Ibrahimovic con cui ebbe un rapporto di odio-amore al Manchester United e che il 18 ottobre scorso, dopo la vittoria del Milan nel derby d’andata di campionato, lo sfidò sui social. Lukaku, infatti, il 9 febbraio 2020, quando l’Inter ribaltò la sfida di ritorno del campionato passato, segnò la rete del 4-2 (primo tempo 2-0 per il Milan con sigillo di Zlatan) e poi postò su Instagram una sua foto, scrivendo: «C’è un nuovo re in città». Ibra il 18 ottobre, dopo aver vinto 2-1 con una sua doppietta, replicò senza giri di parole: «Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio». Finora nei derby Lukaku e Ibra si sono incrociati due volte, una vittoria a testa e 3 gol a 2 per lo svedese, ancora a Los Angeles quando “Big Rom” chiudeva con un colpo di testa il suo primo derby, vinto 2-0 il 21 settembre 2019“.