Viscidi: “Esposito? In azzurro dall’Under 15 come Barella, ma c’è stata una volta in cui…”

Intervistato dal Corriere della Sera, il coordinatore delle Nazionali Maurizio Viscidi ha parlato del 2019 dell’Italia di Mancini e anche del giovane talento dell’Inter Sebastiano Esposito:

Il 2019 è stato un anno incredibile, e l’impulso dato da Mancini è stato fonda-mentale

«Seguiamo tanto i ragazzi e nella valutazione applichiamo un sistema di colori in base all’interesse: rosso, giallo, celeste e azzurro. L’ultimo indica chi è da Nazionale».

Esposito dell’Inter è sempre stato di colore azzurro?

«No, guardi qui, c’era un giallo: ‘‘partita svogliata’’, scrive l’osservatore. In quei casi bisogna indagare se è un episodio o meno. La cosa bella di Esposito è che è in azzurro dall’Under 15, come Barella, Romagnoli e Donnarumma. Dobbiamo individuare presto il talento per fare un percorso di 60-70 gare internazionali».