Samuele Longo torna in Italia: l'ex attaccante dell'Inter, prodotto del settore giovanile nerazzurro, dopo una lunga esperienza all'estero (l'ultima in Spagna, al Ponferradina) ha accettato la proposta del Milan di giocare nella squadra U23, in Serie C. Visite mediche iniziate per il classe '92, ufficialità in arrivo.