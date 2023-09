Visnadi: “Il clima intorno all’Inter sembra cambiato. Salernitana e Benfica? Un anno fa…”

"Sembra improvvisamente cambiato il clima intorno all’Inter. L’entusiasmo ha lasciato spazio a dubbi e preoccupazioni. Non solo la sconfitta col Sassuolo, adesso c’è anche l’infortunio di Frattesi, destinato a tornare solo dopo la sosta per un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Già senza Arnautovic, Sensi e Cuadrado, Inzaghi perde quindi un cambio importante, proprio nel momento in cui non può evitare rotazioni abbondanti. Una necessità e non una scelta, perché la squadra è parsa globalmente stanca nelle ultime esibizioni, e restano da giocare 3 partite prima della pausa. Si comincia stasera a Salerno e si proseguirà martedì in Champions League, prima di chiudere di nuovo in casa, col Bologna. Tre appuntamenti da non fallire, per evitarsi ulteriori guai. Il primo ad avere bisogno di riposo è capitan Lautaro, e non solo perché in campionato non segna da 3 partite. L’anno scorso ha giocato 57 volte (su 57), di cui 45 da titolare: quando partiva dalla panchina, in campo andavano a turno Dzeko o Lukaku, stasera dovrebbe invece giocare Sanchez, l’uomo che passerà alla storia per essere stato in un anno pagato per andarsene e poi per tornare (e che segnò l’ultimo gol da nerazzurro proprio a Salerno nel dicembre ’20-’21).