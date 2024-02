Visnadi: “Inter, sì alla Superlega? Qualcuno dica a Laporta che in realtà…”

"In occasioni come queste contano anche i dettagli e perciò oggi l’Inter si allena a San Siro e non ad Appiano, per calpestare il prato rizollato di fresco e che peraltro non è bastato al Milan per battere il Bologna. Dettagli, come la presenza sicura dell’ultimo arrivato Buchanan sulla panchina dell’Inter e quella al momento solo probabile di Alcaraz su quella della Juventus. È stato regolarmente tesserato, decide ovviamente Allegri. L’argentino che probabilmente nessuno ha visto giocare ma di cui tutti sanno tutto, spuntato a sorpresa dal taccuino di Giuntoli e dalla Serie B inglese, è il rinforzo pronto-subito per la corsa scudetto di Allegri. L’altro acquisto di gennaio, il portoghese Djalò, ex Milan ed ex Lille, già compagno di Weah jr e del milanista Maignan, sarà invece pronto fra un po’, ma il suo arrivo vale già oggi, perché è stato strappato proprio all’Inter, che in estate lo avrebbe preso a parametro zero, come da necessità consolidata e di fatto ribadita con Taremi e Zielinski.