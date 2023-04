Visnadi: “Inzaghi capro espiatorio dell’Inter. E se vince la Champions? Il suo esonero…”

“Vincere o perdere la semifinale farà differenza, ma intanto Simone Inzaghi ha portato l’Inter tra le prime 4 d’Europa. E non con la squadra che aveva Conte. Perché Dumfries non è Hakimi, Dimarco non è Perisic, Lukaku è diventato nei fatti la riserva di un 37enne come Dzeko, che non segna un gol da più di 3 mesi. Ma in tanti continuano a dire che l’Inter ha la squadra più forte. Eppure Conte, uscì per 2 anni al girone, la seconda volta addirittura da ultimo. Se l’Inter elimina Barcellona, Porto e Benfica, è la conferma che si tratta di una squadra forte. Se perde 11 volte in campionato, è soprattutto colpa di Inzaghi.