Biasin: “Inzaghi già esonerato, lo ha capito anche lui. Può salvarsi solo se…”

Il giornalista si esprime su presente e futuro di Simone Inzaghi: "È un tecnico esonerato, lo hanno più o meno capito tutti, lui compreso"

Simone Inzaghi perennemente in bilico. Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulle colonne di Libero si è espresso sul destino dell’attuale allenatore dell’Inter: “Simone Inzaghi è un tecnico esonerato, lo hanno più o meno capito tutti, lui compreso. Questa cosa può sembrare incredibile, in fondo stiamo parlando di un allenatore semifinalista di Champions, traguardo che all’Inter mancava da un paio di ere geologiche, eppure è così.

Potrebbe salvarsi vincendo il coppone a Istanbul, ma per arrivarci deve superare l’ostacolo Milan in semifinale (mica facile) e poi una tra Real Madrid o City in finale.

La condizione di questo allenatore è grottesca: in campionato ha perso undici partite, cosa che non è capitata neppure ad alcuni suoi tragici predecessori, ma allo stesso tempo è arrivato al penultimo atto del trofeo più importante del calcio. Ha messo insieme un figurone, l’esatto opposto di quel che è capitato in Serie A. Ecco, il paradosso è servito: l’Inter è tra le quattro squadre che si contendono la coppa, ma non è dentro alle quattro che se la contenderanno.

Questa cosa ha evidentemente infastidito molti in società, se è vero come è vero che raramente qualcuno si spende nella difesa del tecnico.

Ogni qual volta Inzaghi dice “accetto le critiche, so distinguere tra quelle legittime e quelle non corrette”, lancia chiari messaggi, sa bene che all’esterno di Appiano c’è chi spinge per prendere il suo posto, ma al momento tiene botta portando avanti questa bislacca stagione che, a oggi, può passare dal fallimento più totale oppure consegnarlo alla leggenda”, si legge.