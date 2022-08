Visnadi: “Inzaghi sbaglia, la nuova Inter ancora non c’è. Ma Asllani…”

Su Calciomercato.com, Gianni Visnadi analizza la sconfitta dell'Inter contro la Lazio. Le scelte e i cambi di Inzaghi nel mirino del giornalista: "Le responsabilità più evidenti sono tutte dell’allenatore, che sta smontando la bella creatura della scorsa stagione senza ancora riuscire a costruire il nuovo puzzle. Eppure, Lukaku a parte, e dovrebbe essere valore aggiunto, a Roma è scesa in campo una formazione con solo giocatori già in organico nella scorsa stagione. Certo, la scelta di lasciare fuori Calhanoglu per inserire il mediano Gagliardini da mettere sulle tracce di Milinkovic-Savic, non solo non ha pagato, visto il partitone di SMS, ma ha anche tradito l’insicurezza dell’Inter e del suo allenatore".

"Bocciata senza appello, se ne riparla il 3 settembre, nel derby-rivincita col Milan. In mezzo la non semplice partita della prossima settimana contro la Cremonese. Tante volte si è detto che dalla panchina, Inzaghi pesca le risorse per vincere le partite. Ma ugualmente tante volte Inzaghi rovini le sue serate e quelle dei suoi tifosi. E anche stavolta, al di là dell’evidenza con i cambi di Sarri che hanno fruttato anche materialmente la vittoria, non è che le sostituzioni abbiano migliorato l’Inter, giusto per usare un eufemismo. Tra l’altro, Asllani – solo per curiosità – dov’è finito?".