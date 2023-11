Visnadi: “Mourinho? Calendario lo sapeva da mesi. L’Inter ora ha 3 trasferte”

Le parole del giornalista: "Mourinho poteva trasformarla in amichevole e invece la giocherà come una partita vera"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi , giornalista, ha parlato così della Roma anche in vista del derby di domenica: "La coppa il giovedì è una disgrazia per tutti quelli che ci capitano. La partita di stasera è un’amichevole rispetto al derby. L’Uefa ha bisogno di spalmare gli eventi su tre serate.

C’è un problema di slot orari, diritti. Bisogna fare delle scelte, se giochi con 9 titolari con lo Slavia è un tuo problema. Mourinho poteva trasformarla in amichevole e invece la giocherà come una partita vera e si prenderà le sue conseguenze. Del derby adesso lo sapeva da mesi la Roma. L’Inter farà tre trasferte in una settimana con Juve, Benfica e Napoli".