Tra le pagine dell'edizione odierna de Il Giornale, Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato così della lotta scudetto: "Napoli è la città più argentina d’Italia dai tempi di Maradona, ci ricordiamo tutti da che parte stava il tifo nella semifinale del ’90. Oggi l’assalto al primato di Conte arriva dal nord nerazzurro e molto argentino, dall’Inter del Toro Lautaro e dall’Atalanta del bomber Retegui, azzurro per la felice intuizione di Mancini, ma evidentemente bonaerense, nato e cresciuto a 20 km da Buenos Aires. Non scordiamo che quando il centravanti oggi di Gasperini ha debuttato in Nazionale, non sapeva una parola di italiano. In poco tempo ha migliorato anche quello, non solo a fare i gol, doppio segno di impegno e volontà, medaglie al merito in campo e fuori. Se Conte resta capotavola almeno fino al secondo viaggio a San Siro in 10 giorni e se Inzaghi gli si siede di fronte in attesa di sfidarlo in campo, vincendo a Napoli, e in quel modo, Gasp si è meritato un posto al tavolo dello scudetto e chissà che il prossimo turno non lo avvicini un altro po’ alla vetta.