San Siro Bis, passi avanti nel piano: a Inter e Milan può costare 200 milioni

Il passaggio dal Comune alle due società è ora possibile proprio perché il sindaco Beppe Sala ha ricevuto da parte dei rossoneri e dei nerazzurri l’attesa manifestazione di interesse “non vincolante” per la futura acquisizione di tutto lo spazio. «È un passaggio per poter approfondire l’ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio», ha detto il presidente milanista Paolo Scaroni. E come ha spiegato l’amministrazione comunale in una nota, aggiunge «un elemento significativo di novità»: non si parla più di diritto di superficie ma di acquisizione per la realizzazione di un nuovo impianto. Già da oggi a Palazzo Marino «si avvieranno incontri operativi con i club per l’aggiornamento del documento di fattibilità, con il quadro economico dell’operazione»", si legge.