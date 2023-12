Libero – Inter, c’è vita oltre Lautaro? L’ultima volta senza il capitano…

Non ci sarà Lautaro Martinez al centro dell'attacco dell'Inter, che oggi affronta il Lecce a San Siro: l'argentino ha accusato un problema muscolare e dovrà così saltare i prossimi impegni dei nerazzurri. Libero ricorda come andò l'ultima volta senza il capitano: "C'è vita oltre Lautaro Martinez? C'è stata quando non era ancora capitano, due stagioni fa: tre partite senza di lui, altrettante vittorie. Se ci sarà anche ora che Lautaro è il centro di gravità permanente dell'Inter, è tutto da scoprire".

"L'ultima partita senza Lautaro in campo risale al 9 aprile 2022 contro il Verona in campionato, causa squalifica: 2-0 firmato Barella e Dzeko, che faceva coppia in attacco con Correa. Era il primo anno di Inzaghi, venti giorni dopo quella partita sarebbe arrivata la fatal Bologna. [...] Era un altro Lautaro, meno prolifico e centrale, ed era un'altra Inter, meno attenta alla continuità di rendimento di cui il Toro è diventato simbolo, ma può consolare Inzaghi il fatto che, sotto la sua gestione, nelle tre partite di A senza l'attuale capitano abbia sempre vinto. E pure bene: prima di quel 2-0 al Verona ci furono un 4-0 alla Roma e un 3-0 al Genoa. Nove punti con 9 gol fatti e zero subiti, mica male. E due avversari su tre saranno gli stessi, a proposito di destino".