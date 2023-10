Le dichiarazioni dell'agente e operatore di mercato sul ritorno del belga al Meazza e la lotta per lo Scudetto

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha parlato anche di Romelu Lukaku e del suo ritorno da avversario a San Siro.

"Prima c'è un importante impegno europeo e la testa deve andare lì. Per quanto riguarda Milano: mi pare di capire che Romelu avrà una certa accoglienza da parte dei tifosi. Beh, i giocatori vivono grandi esperienze: a volte soddisfacenti, altre volte più impegnative. Devono avere lo spessore per reggerle perché siamo ai massimi livelli. Romelu farà la sua partita come la Roma senza farsi condizionare dall'atmosfera".