Inter, con l’EL nuova fase del progetto Suning: sponsor e contratti, Zhang potrebbe…

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’eventuale vittoria dell’Europa League da parte dell’Inter di Antonio Conte rappresenterebbe l’ingresso in una nuova fase del progetto Suning, in cui la proprietà nerazzurra avrà il potere di ridiscutere al rialzo alcune partnership commerciali:

“(La vittoria dell’Europa League rappresenterebbe, ndr) l’inizio di una nuova fase del progetto Suning, ma anche perché le entrate sarebbero notevolmente superiori alle uscite. A Siviglia battuto non arriveranno solo i premi Uefa (4,5 milioni per la coppa, altri 4,5 per la presenza in Supercoppa), ma anche bonus dai vari sponsor nerazzurri. E in più, visto che presto si cercherà di ridiscutere alcune partnership centrali, presentarsi con una sala trofei “rinfrescata” può aiutare nelle trattative“, scrive la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)