Inter tra i vivai top in Europa: balzo in avanti nella classifica CIES. GdS: “In Italia continuiamo…”

L’Inter è al 25° posto della speciale classifica dei club ‘formatori’ dei 5 principali campionati europei. Il Cies Football Observatory, l’indipendente centro studi di Neuchâtel (Svizzera), ha esaminato stavolta i 31 principali campionati europei per scoprire i vivai di provenienza di tutti i giocatori di questi tornei.

A riportare i dati della ricerca è La Gazzetta dello Sport, che spiega la situazione delle formazioni italiane: “In assoluto non entrano nelle prime 50 della classifica. Invece nella graduatoria limitata ai tornei di vertice l’Atalanta è 14°, ed era 25° con Milan e Roma. Che invece sono stabili, con una lieve crescita dei rossoneri. L’Inter è alla pari della Roma con 15 ragazzi e un progresso di 13 posizioni, la Fiorentina è 33ª (13 elementi), la Juventus infine 37ª (12). In sintesi continuiamo a produrre poco, a lanciare altrettanto meno e a non aver fiducia nei nostri giovani“.

A guidare la classifica assoluta delle squadre in cui i calciatori hanno giocato per almeno 3 stagioni tra i 15 e i 21 anni c’è il Partizan Belgrado con 85 elementi cresciuti in casa ed ora in giro per questi 31 campionati. Alle spalle dei serbi l’Ajax e un’altra formazione balcanica, la Dinamo Zagabria.