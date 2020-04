Viviano: “Sono stato vicino all’Inter, ma qualcosa non mi convinceva e ho deciso di aspettare”

In un’intervista con éTV-Rete, Emiliano Viviano torna sul suo mancato ritorno all’Inter. Il portiere era stato contattato dalla società nerazzurra dopo l’infortunio di Handanovic: “Intanto ho risolto la situazione con lo Sporting e poi a gennaio ho avuto qualche proposta: come si sa sono stato vicino all’Inter, qualche cosa non mi convinceva e ho deciso di aspettare. Sto bene, anche meglio degli ultimi anni: questo periodo mi ha permesso di mettermi a posto fisicamente. Sono pronto a ripartire“.

(sampdorianews.net)